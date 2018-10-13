خمس منظمات تستهجن منع تصوير مشاهد من فيلم سينمائي بقبلي

الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير يستهجن منع تصوير مشاهد من فيلم سينمائي بقبلي ويدعو رئاستي الجمهورية والحكومة للتدخّل
تُعرب منظمات الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير عن استهجانها لتعنّت والي قبلي سامي الغابي، في منع تصوير مشاهد من الفيلم السينمائي « عزيز » للمخرج التونسي مهدي البرصاوي. ويؤكد الائتلاف المدني ان من شان هذه الممارسات الحدّ من حرية التعبير و الابداع التي يكفلها الدستور التونسي لاسيما و ان الشريط قد سبق ان حصل على الرخصة القانونية للتصوير من قبل الجهات المُختصّة حسب الاجراءات الرسمية الجاري بها العمل، كما انتفع بدعم ماليّ من الدولة
ويحرص الائتلاف المدني ان يُوضّح للرأي العام أن مدير إنتاج الفيلم خالد البرصاوي، حاول اقناع والي الجهة بمراجعة قرار منع التصوير وتأكيد عدم صحة ما تردّد من وجود مشهد تُرفع فيه راية تنظيم « داعش » التي تعلّل بها الوالي ، كما ان أحداث الفوضى والعنف تخصّ دولة أجنبية في حالة حرب سنة 2011 ولا يمكن أن تكون لها أي انعكاسات سلبية على المنطقة
و استنادا الى كل هذه المُعطيات، يدعو الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للتّدخّل السريع لإيقاف مثل هذه الممارسات التي تُمثّل مؤشرا واضحا لضرب حرية التعبير و إرباك الإنتاج الثقافي و الفني و الإبداعي كما تعتبر سابقة خطيرة يأتيها مسؤول عن الدولة مُؤتمن على التنمية ورعاية المسار الديمقراطي والالتزام بمبادئ دستور الجمهورية
بيان صادر يوم 13 أكتوبر 2018
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل
مركز تونس لحرية الصحافة
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