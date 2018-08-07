خمسة نواب بالتمام والكمال يستقيلون من كتلة مشروع محسن مرزوق

السيد رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب
الموضوع : إعلام باستقالة من الكتلة النيابية الحرة لحركة مشروع تونس
السيد الرئيس
يؤسفني إعلامكم بقراري الاستقالة النهائية من الكتلة النيابية الحرة لحركة مشروع تونس ،لأسباب تهمّ علاقة الحزب بالكتلة النيابية وآلية تسييرها واتخاذ القرار داخلها والتي تجلّت بالخصوص خلال التصويت على الثقة لوزير الداخلية
أذكركم بأن استقالتي من الكتلة النيابية تعني حُكْما الاستقالة من جميع المناصب القيادية في المكتب السياسي والتنفيذي لحزب مشروع تونس والتي أتواجد فيها بصفتي النيابية
أرجو منكم إذًا، أن تقوموا تبليغ هذا القرار لإدارة حزب حركة مشروع تونس واعتبار هذا المكتوب استقالة نهائية من جميع هياكلها
مع تمنياتي بالتوفيق لزملائي في نشاطهم خلال السنة البرلمانية القادمة والنجاح لمناضلي ومناضلات الحزب في أعمالهم خلال السنة الانتخابية المقبلة
النائب الصحبي بن فرج
النائبة ليلى الشتاوي
النائب مروان فلفال
النائب سهيل العلويني
النائبة هدى سليم
للتذكير فإن النواب المستقيلين قد أصدروا البيان أسفله يوم الجمعة 27 جويلية
بلاغ الى الرأي العام
يهم نواب كتلة الحرة ، ليلى الشتاوي ، هدى سليم، مروان فلفال، سهيل العلويني والصحبي بن فرج ، يهمهم أن يعلموا الرأي العام بأنهم قرروا منذ يوم الجمعة 27 جويلية 2018 التصويت لفائدة منح الثقة لوزير الداخلية السيد هشام الفوراتي وأعلموا قيادة الحزب ورئاسة الكتلة بأنهم متمسكون بقرارهم واعتذارهم عن الالتزام بقرار الكتلة والحزب بالتحفظ على تعيين الوزير وذلك خلال إجتماع الكتلة بالأمين العام في نفس اليوم
وقد استند النواب الى جملة من المعطيات الموضوعية أهمها ضرورة إنهاء الفراغ على رأس وزارة الداخلية وأهمية النأي بهذا التصويت عن التجاذبات السياسية ودعم التفاعل الإيجابي التي ساد اجتماع رئيس الحكومة بوفد عن الحزب يتقدمه الامين العام يوم الخميس 26 جويلية 2018
كما يدعوا النواب السيد رئيس مجلس نواب الشعب والنيابة العمومية للتحرك فورا من اجل التحقيق في مضمون التصريحات الخطيرة التي وردت على لسان الزميلة النائبة سماح بوحوال عن وجود تهديدات جدية باغتيالها لإرغامها على التصويت خلال جلسة السبت 28 جويلية 2018
تحيا تونس
نواب الشعب عن كتلة الحرة
ليلى الشتاوي ، هدى سليم، مروان فلفال، سهيل العلويني والصحبي بن فرج