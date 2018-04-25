خليفة حفتر في صحة جيدة و سيصل إلى مدينة بنغازي خلال 24 ساعة

أكد مصدر ليبي لشبكة « روسيا اليوم » أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر سيصل إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا خلال 24 ساعة وأن تحضيرات تجري لاستقباله
وتلقى حفتر علاجا في مستشفى بباريس بعد نقله إلى فرنسا قادما من الأردن، بحسب وسائل إعلام فرنسية
وفي الوقت الذي ذكرت فيه مصادر في وقت سابق أن حفتر (74 عاما) اصيب بـ »سكتة دماغية »، أكد عمران الشقيق الأصغر لحفتر، أن الأزمة الصحية التي مر بها قائد الجيش الليبي : ليست بالغامضة وهو بصحة جيدة
وكشف عمران ، الشقيق الأصغر للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الثلاثاء 24 أفريل، أن الأزمة الصحية التي مر بها المشير حفتر، ليست بالغامضة وهو بصحة جيدة، مشيرا إلى أن ضعف الأداء الإعلامي قد تسبب في جدل كبير على الساحة الليبية والعربية
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد تحدث عن الحالة الصحية للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر خلال حديثه إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، قائلا إن حالة المشير حفتر تحسنت، وفقا لما نقلته « إذاعة فرنسا الدولية
محادثات في القاهرة حول عملية درنة
من جانبه، قال أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مداخلة مع شبكة فرانس24 إن المشير خليفة حفتر توجه إلى القاهرة الثلاثاء، حيث أجرى محادثات الأربعاء، لترتيب بعض الأمور فيما يخص الاحتفالات بالذكرى الرابعة لانطلاق عملية الكرامة، والاستعدادات لعملية درنة
وأضاف المسماري أن حفتر عقد الأربعاء في القاهرة اجتماعات مع الجانب المصري، ترأسها وفد عسكري رفيع المستوى، للترتيب والتنسيق مع القاهرة بشأن عملية درنة
وأكد المسماري أن المشير حفتر بصحة جيدة وأن ما أثير من إشاعات حول حالته الصحية : كاذبة وكان الغرض منها إحداث فتنة في ليبيا