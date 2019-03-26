خلاصة القول : غبيٌّ من يصدِّق إخوانيا

قال الإخواني راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ان لا رغبة له في التّرشح إلى الانتخابات الرئاسية، قائلا إن الحركة لم تحسم موقفها بعد في هذا الغرض
وفي تصريح لإذاعة « موزاييك اف ام » أضاف أن المطلوب اليوم هو رئيس توافقي، قائلا إن الحركة لم تدخل بعد في محادثات مع الأحزاب السياسية في هذا الإطار
وعبر الإخواني راشد الغنوشي عن رفضه للدعوات المنادية بتغيير الدستور، قائلا من المبكر الحديث عن : وجوب تغييره وأن الدستور يجب أن يأخذ وقته
وأعلن راشد الغنوشي راشد الغنوشي أنّ الحركة قد تدعم ترشّح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية القادمة
وأضاف خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الإفريقي اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 أنّ النهضة جزء من الحكومة ومرشّحهم سيكون الشخص الذي ينال ثقة التونسيين، وفق قوله
غبيٌّ من يصدِّق إخوانيا
تعليق : حركة النهضة الإخوانية كانت تطالب بإلحاح أن لا يترشح الشاهد للرئاسة ، و بالأمس قال القيادي الإخواني النهضاوي عبد اللطيف المكي إن حركتهم قد تساند قيس سعيد إلى الوصول إلى الرئاسة… خلاصة القول : غبيٌّ من يصدِّق إخوانيا
أصدرت حركة النهضة الإخوانية منذ حين البيان أسفله
تبعا لما يتم تداوله على بعض المواقع الالكترونية والإعلامية من مواقف منسوبة لحركة النهضة تتعلق بمساندة عدد من الشخصيات الوطنية لمنصب رئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي القادم، وآخرها ما نسب لرئيس الحركة هذا اليوم في اقتطاع لتصريحه، ،يهم حركة النهضة التذكير بموقفها الصادر عن مجلس شوراها في دورته الخامسة والعشرين في العاشر من شهر فيفري الماضي والذي اكد ان حركة النهضة معنية بالانتخابات الرئاسية وانها دعت المكتب التنفيذي إلى إعداد تصوّر لكيفية المشاركة فيها سواء عبر مرشح من داخلها او دعم مرشح من خارجها وعرض المقترح على مجلس الشورى، وهو ما تعكف هياكلها المختصة على بلورته وإدارة الحوار حوله من اجل تحديد موقف نهائي ينشر للعموم،و وفي انتظار ذلك فان الحركة تعبر عن تقديرها لكل الأسماء المترشحة او التي يمكن ان تعلن عن ترشحها وان الموقف منها سابق لأوانه.
خلاصة القول : غبيٌّ من يصدِّق إخوانيا