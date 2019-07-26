خطط أمنية إستثنائية لتأمين جنازة المرحوم الباجي قايد السبسي

منذ الإعلان عن وفاة رئيس الجمهورية الأستاذ « محمد الباجي قايد السبسي » يـوم 25 جويلية 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة تولت وزارة الداخلية وضع خطط أمنية إستثنائية لتأمين كل الفعاليات ذات العلاقة بالحدث وذلك من حيث منظومة تأمين محيط المستشفى العسكري والقصر الرئاسي بقرطاج والمنافذ والمسالك المؤدية إليهما
كما تولت مصالح وزارة الداخلية تأمين ومرافقة موكب نقل جثمان رئيس الجمهورية الراحل من المستشفى العسكري إلى القصر الرئاسي بقرطاج إضافة إلى وضع منظومة متكاملة خاصة بإستقبال ضيوف تونس من ملوك وأمراء ورؤساء الـــــــــدول والحكومات وممثلي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية
هذا وستتولى بمناسبة موكب الجنازة الرسمية يوم السبت 27 جويلية 2019 إتخاذ إحتياطات إستثنائية بتسخير كافة الإمكانية البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الإعتبار مواكبة التجمعات التلقائيـــــــــة للمواطنين في مختلف المسالك
وفي ذات السياق تؤكد وزارة الداخلية على جاهزية أفرادها ويقظتهم في تأمين جميع المهام الموكولة إليهم
علما أنه تم إعداد مختلف الترتيبات الخاصة بالحدث والخطط الأمنية الإستثنائية بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيــــس الدولة والشخصيات الرسمية
كما تشيد وزارة الداخلية وتعول على حسن تفهم وتجاوب المواطنين مع الترتيبات الأمنية الخاصة بالحدث المذكور
بـــــــــــلاغ وزارة الداخلية