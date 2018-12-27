خبرٌ يُغْضِبُ الغنوشي : الإمارات العربية تفتح سفارتها من جديد في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم
قالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس 27 ديسمبر، إن « هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري »، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية : وام
وأعربت وزارة الخارجية، عن : تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والإستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية
وعلم مراسل وكالة « سبوتنيك »، ان سفراء العراق والسودان بدمشق سيشاركان في حفل افتتاح السفارة اليوم
وكان مصدر في الخارجية السورية أكد لوكالة « سبوتنيك » أن افتتاح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية دمشق سيتم رسميا بعد ظهر اليوم الخميس
وقال المصدر إنه « سيتم افتتاح السفارة الإماراتية رسميا بعد ظهر اليوم »، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول من سيحضر الافتتاح من الجانبين السوري والإماراتي
وحضر الافتتاح عن الجانب الاماراتي المستشار عبد الحكيم ابراهيم، والقائم بالاعمال يوسف النعيمي، والملحق الإدراي حسين عبد الله البلوشي، بحسب ما أكده مصدر مطلع في الخارجية السورية لوكالة « سبوتنيك
وفي تصريح لـ »سبوتنيك » اعتبر مدير المراسم في الخارجية السورية، حمزة دواليبي، افتتاح السفارة الإماراتية فاتحة خير بالنسبة للدول العربية متمنيا من كافة العرب حذو حذو الإمارات
كما حضر الافتتاح عدد من السفراء العرب والأجانب المتواجدين في دمشق، إضافة إلى مندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية وذلك إيذانا بعودة العمل في مقر السفارة
ودعا السفير العراقي في دمشق، سعد محمد رضا، كافة الدول العربية كي تحذو حذو الإمارات، وقال في تصريح لـ »سبوتنيك »: سوريا دولة مهمة وموقعها الاستراتيجي أساسي في قلب العالم العربي وندعو كافة الدول العربية لتقوم بنفس الخطوة الإماراتية
وعلمت « سبوتنيك » أن الأعمال لا تزال مستمرة على ترميم المبنى المهجور الذي تهالك خلال الفترة الماضية، على أن تتم عودة السفير خلال فترة تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين اعتبارا من الآن