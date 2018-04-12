خبراء « حظر الأسلحة الكيميائية » سيباشرون عملهم يوم السبت 14 أفريل بسوريا

توجه إلى سوريا فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية الخميس. ويتوقع أن يقوم الخبراء بالتحقيق بشأن احتمال استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية في مدينة دوما
ونقلت وكالة « إنترفاكس » الروسية عن مصدر دبلوماسي عسكري روسي قوله، إن المجموعة الأساسية من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستصل يوم الجمعة 13 أفريل إلى العاصمة اللبنانية بيروت
وأضاف المصدر الروسي أن المجموعة الأولى لخبراء المنظمة وصلت اليوم الخميس إلى بيروت وستدخل المجموعتان الأراضي السورية متوجهة إلى العاصمة دمشق بمرافقة موظفين من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتسوية الأزمة السورية
وأوضح المصدر أن « خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون جمع معلومات عن هجوم دوما الكيميائي المزعوم يوم السبت 7 أفريل، بما فيها أخذ عينات من التربة وعينات أخرى للبحث في مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية « ، مشيرا إلى أن الخبراء سيباشرون عملهم بعد غد السبت 14 أبريل.
وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء، بقرار مدير الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، إرسال خبراء إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في مزاعم هجوم كيميائي على البلدة، وإعلانه أنه لا ينبغي تأجيل التحقيق في الحادث
وفي وقت سابق قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن مجموعتين من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستصلان إلى سوريا للتحقيق حول مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية. وصرح الجعفري للصحافيين أن : هاتين المجموعتين ستصلان في شكل منفصل إلى سوريا