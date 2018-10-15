حَذَارِ…من مؤامرة االغنوشي/الشاهد التي تُحَاكُ في الغُرَفِ السوداء

هيا سيدي حكومة الشاهد قالتلكم في الأخبار الآن استنادا إلى الجمعية التونسية لعلوم الزكاة؟انّ الزكاة ساهمت في دعم الاقتصاد.. تسخين للدعوة لتمرير قانون الاحباس والزكاة..وبقدرة قادر صارت الزكاة علما
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صباح الخير. كلمة أقولها وأمضي لجماعة الجبة الشرعية: هل تعلمون كم كان الصحابة يتحيّلون لاجتناب دفع الزكاة؟ هل يعرفون أنّ من واجه أبا بكر هم من أسماهم بمانعيّ الزكاة؟ هل بلغهم أنّ عثمان بن عفّان كان قبل اكتمال السنة يقسم ماله بين أبنائه حتى لا يدفع الزكاة ثمّ يسترجعه بعد موعد اكتمال العام؟؟؟ أين أنتم من التاريخ؟؟ كتب التراث أكثر إشراقا منكم أغرقتمونا في محيطات من القداسة حتى أضعتم أجيالا وأجيالا من الناس الطيّبين.. سوف نمنع تشريعكم للزكاة ولنكن مانعي الزكاة المعاصرين
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حذار.. زرّيقة نهار الأحد… ما معنى أموال الزكاة تساهم ب12 بالمائة في ميزانية الدولة؟؟؟ هذا اللي مخبيه سي الشاهد؟؟ وهذي الشراكة اللي حكى عليها بيان النهضة؟؟ بربّي الواحد وين يقبّل؟؟ دمّار غارقين فيه.. دمّار.. الشريعة قطرة قطرة
الدكتورة نائلة السليني
وزيران كاملان من حكومة جوزيف الشاهد يشرفان على التظاهرة …لا نعتقد أن إشرافهما سيتم دون الضوء الأخضر و موافقة الشاهد
ملاحظة هامة : الحضور لحاملي الدعوات فقط للتسّتُّرِ على المؤامرة التي تحاك في الغرف المغلقة السوداء