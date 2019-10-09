حملة نبيل القروي تنظم مسيرة احتجاجية وطنية انطلاقا من قابس نحو العاصمة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 9 أكتوبر ، بولاية قابس، « مسيرة تونس حرة » التي تنظمها حملة المترشح للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني نبيل القروي، للاحتجاج على استمرار إيقافه ومنعه من القيام بحملته الانتخابية
وقال القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي، في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، : إنّ حملة نبيل القروي للانتخابات الرئاسية ستكون على شكل مسيرة ضد الظلم تجوب جميع شوارع البلاد بهدوء وصمت
وأضاف عياض اللومي، أن المسيرة ضد الفساد السياسي الذي يستعمل القضاء وضد القوانين الجائرة التي لا تحترم إرادة الشعب وتستبيح الحريات
وانطلقت المسيرة من ولاية قابس مرورا بصفاقس المنستير، سوسة، ونابل وزغوان ومدن أخرى على أن يكون التجمّع النهائي يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة
المصدر : قناة نسمة