حملة الدكتور عبد الكريم الزبيدي تفضح أن بوبكر عكاشة كذاب في خدمة أجندة أحد المترشحين

ردا على ماراج بخصوص رفض الدكتور عبد الكريم الزبيدي المشاركة في برنامج الصحفي بوبكر عكاشة على قناة التاسعة، وما راج من إشاعات بأن حملة الدكتور الزبيدي طلبت مدها بأسئلة الحوار أو حذف بعض فقرات البرنامج، فإن حملة الدكتور عبد الكريم الزبيدي توضح للرأي العام التالي
– لم يبرمج الدكتورعبد الكريم الزبيدي أي موعد مع بوبكر عكاشة أصلا حتى يتم إلغاءه
– نستغرب سوء نية الصحفي المذكور الذي لم نتصل به ولم نطلب منه لا أسئلة ولا حذف فقرات
– عبد الكريم الزبيدي لا يمكن أن يحضر مع صحفي معروف أنه في خدمة أجندة أحد المترشحين
عن المكتب الإعلامي لحملة الدكتور عبد الكريم الزبيدي
بلاغ صادر يوم الثلاثاء 27 أوت 2019