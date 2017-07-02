حمادي تفجيرات يُصنّف نفسه من رموز تونس الوطنيين الشرفاء

كتب اليوم حمادي تفجيرات أو الخليفة السادس حبيب الصهيوني ماك كين النص أسفله على صفحته في الفايسبوك
تونس في 02 جويلية 2017
توضيح
إن ما يشاع حول علاقة المصاهرة بين السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق ورجلي الأعمال المقبوض عليهما أخيرا كمال الشملي وصلاح الدين الشملي لا أساس له من الصحة ومثل هذه الادعات الكاذبة والافتراءات الباطلة تأتي في إطار حملات التشويه والاستهداف للرموز التونسية الوطنية وقياداتها الشرفاء من طرف مواقع مشبوهة وصفحات مأجورة
مكتب السيد حمادي الجبالي
رئيس الحكومة التونسية الأسبق
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