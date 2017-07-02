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حمادي تفجيرات يُصنّف نفسه من رموز تونس الوطنيين الشرفاء

حمادي تفجيرات يُصنّف نفسه من رموز تونس الوطنيين الشرفاء

سياسة, عربي | 02/07/2017 |
terroriste jebali

كتب اليوم حمادي تفجيرات أو الخليفة السادس  حبيب الصهيوني ماك كين  النص أسفله على صفحته في الفايسبوكterroriste jebali

تونس في 02 جويلية 2017

توضيح
إن ما يشاع حول علاقة المصاهرة بين السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق ورجلي الأعمال المقبوض عليهما أخيرا كمال الشملي وصلاح الدين الشملي لا أساس له من الصحة ومثل هذه الادعات الكاذبة والافتراءات الباطلة تأتي في إطار حملات التشويه والاستهداف للرموز التونسية الوطنية وقياداتها الشرفاء من طرف مواقع مشبوهة وصفحات مأجورة
مكتب السيد حمادي الجبالي
رئيس الحكومة التونسية الأسبق

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terroriste tunisien

terroriste Hamadi-jebali