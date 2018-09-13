حكومة الشاهد تنوي بيع الإذاعة التونسية و التلفزة التونسية وغيرهما شيلا بيلا

قائمة أولية للشركات الي تريد الحكومة بيعها والغريب في الأمر أغلبها شركات رابحة وسف نوافيكم ببقية الشركات لاحقا
بيع بالجملة شيلا بيلا
– شركة الخدمات الوطنية والإقامات
– الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر
– الإذاعة التونسية+التلفزة التونسية
– البنك الوطني الفلاحي
– الشركة التونسية للبنك /البنك التونسي للتضامن
– بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
– المجمع الكيميائي التونسي
– شركة النقل بواسطة الأنابيب /الشركة التونسية للدواجن
– الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
– شركة الدرسات والنهوض بتونس الجنوبية
– الشركة الوطنية للاتصالات (اتصالات تونس)
– شركة الخطوط التونسية /الشركة التونسية للملاحة
– الشركة الوطنية للنقل بين المدن
– مركز الدراسات والبحوث الجوية
– شركة صناعة الأدوية بالبلاد التونسية
– الشركة التونسية لصناعة الحديد ”الفولاذ” ببنزرت
– الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
– الشركة التونسية للسكر
– شركة اسمنت أم الكليل
#صلح_ما_تبيعش
المصدر : الصفحة الرسمية فايسبوك للإتحاد العام التونسي للشغل