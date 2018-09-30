حقيقة انا منزعج مما جاء في حوار سي الباجي الاخير من اساءة لابناء المنستير

ليس من عادتي السكوت على الغلط
ان مثل هذا النوع من السكوت يعد مجاملة مجانية لا تفيد صاحبها ولا تفيد الغالط في نفس الوقت
وهذا الغلط في الحقيقة عندما يرتكبه انسان عادي في كثير من الاحيان يمر مر الكرام دون ان يخلف اثرا وان خلفه يكون محدودا
انما غلطة بمثل غلطة سي الباجي الذي هو رمز الدولة نعتبر شنيعة .ولا تليق بمكانته ومنصبه وتجربته
هي في الحقيقة اكبر من غلطة بل انها اساءة مقصودة وربما كانت ضمن الخطوط العريضة لحواره الاخير حيث اساء الى جهة كاملة تضم مئات الالاف من ابناء الساحل وبالذات ابناء المستير وما يمثلونه من رمز باعتبار المنستير مسقط راس بورقيبة العظيم
والحقيقة انا اعرف تاريخ سي الباجي سواء منه الذي ذكره في كتابه او الذي لم يذكره واعرف الكثير مما حدث بينه وبين الزعيم بورقيبة بداية من 1971 حتى اخر ايام بورقيبة على راس الدولة
وما اعرفه عن بورقيبة انه اكرم سي الباجي كثيرا وولاه مناصب هامة وسيادية منها وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع واخرها وزارة الخارجية
وحتى في فترات فتور العلاقات بين الزعيم بورقيبة وسي الباجي عين الرئيس بورقيبة سي الباجي في مناصب دبلوماسية هاامة لها ثقلها سواء تسميته سفيرا لتونس بباريس او سفيرا لتونس بالمانيا
ولمن لا يعرف بورقيبة اشير الى ان المجاهد الاكبر كان يتعامل مع وزرائه بمثابت الاب الروحي ويتغاضى عن هفواتهم وزلاتهم طالما كانت في حدود مقبولة ولا تمس بمصلحة تونس العليا ولا بناموس الدولة
وكان بورقيبة يتوسم الخير في الناس ويمنح الفرصة تلو الفرصة لمن زلت به القدم وهذا ما فعله مع سي الباجي
حقيقة انا منزعج مما جاء في حوار سي الباجي الاخير من اساءة لابناء الساحل وارجو له ان يتدارك ما بدر منه ويتذكر انطلاقة حملته الانتخابية من المنستير ولا ينسى هبة السواحلية ونصرتهم له لاعتقادهم انه متمن على الارث البورقيبي
حسن المحنوش