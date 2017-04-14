استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 14 أفريل 2017 بقصر قرطاج ناديلكا مانديلا حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا على هامش مشاركتها كضيفة شرف في مهرجان الفرح الافريقي بدوز
وثمّنت ناديلكا مانديلا مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وخاصّة اعتماد منهج التوافق لتجاوز الصعوبات والتوجه لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من حرية وديمقراطية وعدالة
كما أكّدت على متانة العلاقة التاريخية للزعيم الراحل نيلسون مانديلا بتونس وشدّدت على أهمية الاقتداء بدروس الزعماء الأفارقة الكبار والتشبث بالحلم الذي قاد خطاهم لتحقيق الحرية والتنمية لشعوب القارّة الافريقية
من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية على عراقة العلاقات بين تونس وجنوب افريقيا وذكّر بمساندة ودعم الزعيم الحبيب بورقيبة لنضالات نيلسون مانديلا وكفاحه ضدّ التمييز العنصري
كما نوّه رئيس الدولة بالمناسبة بمجهودات هيئة مهرجان الفرح الافريقي بدوز مؤكدا على أهمية مثل هذه التظاهرات الفنيّة في التأسيس لأرضية تواصل وتعاون صلبة بين شعوب القارة الافريقية والانتصار لثقافة الحياة والسلام
حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا تزور الباجي قائد السبسي
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 14 أفريل 2017 بقصر قرطاج ناديلكا مانديلا حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا على هامش مشاركتها كضيفة شرف في مهرجان الفرح الافريقي بدوز