حسني مبارك يؤكد في شهادته ضدّ مُرسي أن 800 مسلّحا من حماس الإخوانية ساهموا في بث الفوضي في مصر

في أول ظهور له منذ اطلاق سراحه قبل عام ونصف عام،طلب يوم الاربعاء 26 ديسمبر 2018،الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة 2011 « إذنا » من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكشف « معلومات حساسة » أمام محكمة جنايات القاهرة
استدعت محكمة جنايات القاهرة مبارك للشهادة في قضية « اقتحام السجون » حيث تعاد محاكمة الرئيس الإخواني الاسلامي الاسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع مع 24 آخرين من قادة وكوادر الجماعة، بعد نقض حكم سابق بإعدامهما مع أربعة قياديين آخرين
يواجه مرسي والمتهمون اتهامات بالتواطؤ مع حركتي حماس وحزب الله لاقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر انفاق في قطاع غزة من أجل تهريب قادة الجماعة من السجون
كان مرسي، الذي حكم مصر لعام واحد فقط، حاضرا في المحكمة خلف القضبان في أول مواجهة بين الرجلين منذ انتفاضة 2011
دخل مبارك، الذي بلغ التسعين من عمره ويظهر علنا لاول مرة منذ اطلاق سراحه في مارس 2017، قاعة المحكمة المنعقدة في أكاديمية للشرطة في القاهرة مرتديا بزة داكنة وربطة عنق بصحبة نجليه علاء وجمال مبارك اللذين كانا يسيران إلى يمينه ويساره.ولكن الرئيس الاسبق، الذي غطي الشيب شعره، بدا عليه الوهن
قال القاضي محمد شيرين فهمي على الفور إن « الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الادلاء بشهادته واقفا »، وطلب كرسيا لكي يتمكن من الادلاء بشهادته جالسا
بمجرد أن وجه القاضي اول سؤال للرئيس الاسبق رد قائلا : المعلومات التي سأقولها أو قد أقولها كانت ترد إليّ بصفتي رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة، وبالتالي لكي أتكلم لا بد من موافقة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلا قد أقع تحت المساءلة القانونية
كما أضاف مبارك الذي حكم مصر نحو 30 عاما « سأتكلم في أشياء حساسة لم تذكر من قبل »، كما جاء في تصريحاته في المحاكمة التي نقلتها قنوات فضائية خاصة
لكن القاضي فهمي أصر على استجوابه مع اعطائه « حق الامتناع » عن الرد على أيّ سؤال قد تتعلق الاجابة عليه بالأمن القومي
ثماني مائة (800) شخص اخترقوا الحدود
هذه هي المحاكمة الثانية للمتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016 حكما أول في القضية نفسها صدر عام 2015 وقضى بإعدام مرسي وخمسة قياديين في الاخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، كما تضمن أحكاما بالسجن بحق 20 آخرين
صدرت هذه الاحكام بعد ادانتهم بالفرار من السجون اثر اقتحامها على ايدي أنصارهم وبمعاونة حركة حماس وحزب الله في 28 جانفي 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الانتفاضة على مبارك
ردا على أسئلة المحكمة، قال مبارك: اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة (ابان انتفاضة جانفي) أبلغني يوم 28 (جانفي صباحا) بأن هناك قوات اخترقت الحدود وان عددها حوالى 800 شخص وأنهم مسلحون
كما تابع « بالقطع ال 800 شخص هؤلاء ارتكبوا أفعالاً فيها مساس بأمن البلاد وسلامتها ولم يقل لي (مدير المخابرات) شيئا عن هويتهم ولكن معروف أنهم جاؤوا من (قطاع) غزة ، من (حركة) حماس » التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007
كما أضاف : »تسللوا عبر الانفاق لزيادة الفوضى التي بدأت في البلاد في 25 جانفي 2011 ولكي يعاونوا (جماعة) الأخوان المسلمين »، مشيرا في هذا الصدد الى أن : ميثاق حماس يقول إنها جزء من الاخوان المسلمين وهم معترفون بذلك
هاجموا متظاهري التحرير
أكد مبارك أن : المتسللين استخدموا السلاح وضربوا في اقسام الشرطة في رفح والشيخ زويد والعريش (شمال سيناء) ودخلوا الى أماكن كثيرة في البلاد
سادت الفوضى شمال سيناء في اعقاب ثورة 2011 وهو ما استغلته الجماعات الجهادية لبسط نفوذها ومهاجمة قوات الأمن المصرية
قتل مئات من قوات الأمن المصرية في هذه الاعتداءات التي يتبنى معظمها الفرع المصري للتنظيم الإرهابي « داعش » في سيناء الذي يسمي نفسه « ولاية سيناء ». لكن وتيرة هذه الهجمات تراجعت في شكل كبير أخيرا
كما قال إن من بين الأماكن التي انتشروا فيها : السجون وخصوصا سجن وادي النطرون لاخراج المسجونين فيه من حماس وحزب الله والاخوان المسلمين
أكد أن من تسللوا عبر الحدود الشرقية تواجدوا كذلك في الميادين المصرية وخصوصا ميدان التحرير (مركزانتفاضة 2011) حيث كانوا يطلقون النار على المتظاهرين من فوق أسطح البنايات
يقول نشطاء مصريون إنّ الشرطة ومتعاونين معها هم من كانوا يطلقون النار من فوق أسطح البنايات، لكن القضاء المصري برأ عناصر الشرطة جميعا من هذه التهم
اعتقل مرسي مع عشرات من قادة جماعة الاخوان المسلمين في 3 جويلية 2013، بعدما أطاحه الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي إثر تظاهرات حاشدة طالبت بعزله نتيجة للاضطرابات السياسية والاقتصادية التي اتسمت بها فترة حكمه الذي استمر عاما واحدا