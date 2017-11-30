حسنا فعل الوزير حاتم بن سالم باحتقارسهام بنت صدرين وتجاهلها

أصدرت يوم الإربعاء 29 نوفمبر سهام بنت صدرين رئيسة ما يسمى « هيئة الحقيقة والكرامة » البيان أسفله على صفحتها الرسمية بالفايسبوك
اجتماع حول ادراج انتهاكات حقوق الإنسان في المناهج المدرسية في غياب مسؤولي وزارة التربية
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عقدت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2017 اجتماع تحضيري لتدارس سبل التّعاون مع وزارة التربية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة (البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان) من أجل تنظيم يوم دراسي حول إدراج انتهاكات حقوق الإنسان بتونس في المناهج المدرسية، وذلك في غياب المديرين العامّين بوزارة التربية.
وسبق عبّرت الهيئة في بلاغ لها عن استغرابها من مقاطعة المسؤولين في وزارة التربية بين عشيّة وضحاها لهذا الاجتماع، وذلك بتعليمات من وزير التربية حاتم بن سالم والحال أنه كان يلبّي المسؤولون دعوة الهيئة للمشاركة في أنشطتها زمن الوزير السّابق
حسنا فعل الوزير حاتم بن سالم والمديرون المشرفون على ملف التربية لأن سهام بنت صدرين و زمرتها لا يستحقون إلا الإحتقار والتجاهل