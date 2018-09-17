حزب ياسين براهيم يجدد تمسكه بالآجال الدستورية للإنتخابات القادمة

إجتمع المكتب السياسي لحزب آفاق تونس في دورته العادية ليوم السبت 15 سبتمبر 2018 وقد تناول بالنقاش آخر المستجدات على المستوى الوطني وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد
ويهم حزب آفاق تونس أن يتوجه للرأي العام بما يلي
1) يهنئ حزب آفاق تونس أبناءنا التلاميذ والطلبة وكافة العائلات التونسية بمناسبة العودة المدرسية متمنيا لهم النجاح والتوفيق كما يتقدم بالتحية للإطار التربوي من معلمين وأساتذة وجامعيين وقيمين وإداريين وعملة ويدعوهم إلى العمل على إنجاح السنة الدراسية والنهوض بمنظومتنا التعليمية حتى تسترجع دورها الأساسي والمحوري في بناء المشروع الحضاري للأمة التونسية
وفِي هذا الإطار يدعو حزب آفاق تونس إلى مراعاة القدرة الشرائية للأولياء والسعي إلى تدارك الفوارق التي تؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص ومزيد التصدي إلى أسباب الإنقطاع المبكر عن الدراسة للحد من هذه الظاهرة
2) يعبر حزب آفاق تونس عن إنشغاله العميق تجاه تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية نتيجة تواصل الأزمة السياسية وإحتداد الصراع صلب منظومة الحكم والتي أثبتت فشلها في إدارة الحكم في البلاد بما يعنيه من خدمة الصالح العام ليتحول إلى أداة للتموقع السياسي والحسابات الإنتخابية ما أجج الإنقسامات والتجاذبات وأربك عمل مؤسسات الدولة
هذا ويؤكد حزب آفاق تونس على أن ماوصلت إليه الأزمة السياسية هو نتيجة حتمية لسياسة التوافق المغشوش البعيدة كل البعد عن توافق حول البرامج والسياسات العامة للدولة والتي سبق للحزب أن نبه لمآلاتها وكانت دافعا أساسيا لإتخاذه قرار القطع مع منظومة الحكم
3) يسجل حزب آفاق تونس بكل قلق الظروف المتشنجة التي تتم فيها العودة البرلمانية ويخشى أن يتعطل مجلس نواب الشعب جراء التجاذبات والصراعات بين الكتل ليس من منطلق الإختلاف حول مشاريع القوانين وإنما بسبب التموقع السياسي للنواب الذي لا علاقة له بالعمل البرلماني
4) يجدد حزب آفاق تونس تمسكه بالآجال الدستورية للإنتخابات القادمة ويعتبر أي محاولة لتعطيل المسار الإنتخابي هي محاولات جدية للإرتداد على المسار الديمقراطي وفي هذا الإطار يحمل الكتل المهيمنة على البرلمان مسؤولية أي مس من هذه الآجال
تونس في 16 سبتمبر 2018
المكتب السياسي لحزب آفاق تونس
بيان