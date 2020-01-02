حزب نبيل القروي « مقرونة » يتراجع عن موقفه الرافض لحكومة الجملي

نشر ، منذ دقائق ، حزب نبيل القروي « مقرونة » البلاغ المختصر أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك
على عكس ما تمّ تداوله في بعض المواقع الإلكترونية فإنّ حزب قلب تونس ينفي أن يكون لديه « فيتو » على بعض الأسماء
ويؤكّد قلب تونس أنّ المكتب السياسي للحزب بصدد دراسة الأسماء المعلن عنها وأنّه سيحسم موقفه من الحكومة المقترحة بعد اجتماع مجلسه الوطني
فقط للتذكير فإن حزب القروي مقرونة كان قد نشر صباح اليوم البلاغ أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك
في متابعة للمشاورات التي يجريها السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف يعلن حزب قلب تونس عن رفضه رفضا قاطعا التعامل مع القائمة الوزارية المقترحة من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الافتراضي
– يعلم قلب تونس الرأي العام الوطني وهياكل الحزب وقواعده أن لا مفاوضات جمعته مع السيد الحبيب الجملي كما لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة
– إنّ منح حزب قلب تونس الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين:
• التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب
• إطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها
– إن التعامل المطلوب في هذه المرحلة يقتضي الالتزام بمنطق الدولة والمؤسسات في مناخ تسوده الثقة والاحترام المتبادل بين المؤسسات والهياكل المكونة للمشهد الحكومي والسياسي.
عن حزب قلب تونس
الرئيس
نبيل القروي
ملخص الحديث بين البلاغين : النذالة لها عنوان