حزب نبيل القروي غير مرتاح للطريقة التي اعتمدها قيس سعيد في اختيار رئيس الحكومة المكلّف

على إثر تكليف السيّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد للسيّد إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة إلتأم المكتب السياسي لحزب قلب تونس وتداول في الموضوع وبعد النقاش يهمّ حزب قلب تونس أن يتوجّه للرأي العام بما يلي
1. عدم ارتياحه للطريقة التي اعتمدها السيّد رئيس الجمهوريّة في اختيار رئيس الحكومة المكلّف باعتباره لم يتشاور بشكل مباشر مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات والممثّلة في مجلس نواب الشعب إضافة إلى عدم اعتماده على الأسماء المقترحة للتكليف، وذلك خلافا للمنهجيّة التي أقرّها بنفسه، وهي أسماء حازت على توافق واسع، وهو ما لا يتناسب مع إرادة الناخبين والنتائج التي أفرزتها الانتخابات
2. عدم وجود احترازات مبدئيّة أو شخصيّة من اختيار السيّد إلياس الفخفاخ مكلّفا بتشكيل الحكومة، وفي هذا الإطار يدعو حزب قلب تونس رئيس الحكومة المكلّف إلى الانفتاح على كلّ القوى الحيّة والأحزاب السياسيّة دون إقصاء والتشاور معها في شكل الحكومة ووضع البرنامج الملائم حتّى يضمن الحزام السياسي والبرلماني للتغلّب على التحدّيات وتحقيق الأهداف المرجوّة من أجل أن تخرج بلادنا من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة العميقة
تونس، في 21 جانفي 2020
عن حزب قلب تونس
الرئيس
نبيل القروي
بيان