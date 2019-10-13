حزب « قلب تونس » ينبّه من الانزلاق إلى مربّع العنف

يعلن حزب قلب تونس للرأّي العام الوطني عن تعرّض مناضليه على المستوى الجهوي للتهديد والتّرويع شتّى أنواع الهرسلة
وفي هذا الصدد قامت مجموعة من الأشخاص التّابعين لائتلاف سياسي بالتهجّم على إحدى مناضلات الحزب بجهة صفاقس
كما تعرّض أنصار حزب قلب تونس في سيدي بوزيد وقبلّي للعنف
وعليه يحمّل حزب قلب تونس حكومة يوسف الشاهد المسؤوليّة الكاملة في حماية كل أنصار الحزب وجميع النّاشطين الحزبيّين
كما يحمّل الأحزاب المتواطئة مع العنف السياسي والخطابات المتشنّجة والقوى الممارسة للهرسلة والتّرويع وينبّه من الانزلاق إلى مربّع العنف ليلة استحقاق انتخابي مصيري
تونس، في 12 أكتوبر 2019
رئيس الحزب
نبيل القروي
بيان