حزب قلب تونس يدعو أنصاره للالتزام بالهدوء

على إثر صدور بعض النتائج الأوليّة لعمليّات سبر الآراء المتعلّقة بالخروج مباشرة من مراكز الاقتراع ونشرها في المحامل الإعلاميّة المختلفة، يهمّ حزب قلب تونس أن يتقدّم إلى الرّأي العام بما يلي
تذكيره بأنّ عمليّات سبر الآراء المذكورة تحتمل هامشا للخطأ، والحال أنّ ترتيب الحزبين الأوّلين متقارب جدّا، إضافة إلى أنّ المعدّل الوطنيّ لا يعكس بدقّة عدد المقاعد المحرزة فعليّا بعد
احتساب أكبر البواقي في الانتخابات التشريعيّة
• تحذيره من كلّ محاولات النّيل من نزاهة الانتخابات والتأثير على نتائج عمليّة الفرز التي تجري الآن بمراكز الاقتراع التي وحدها قادرة على إعطاء النتائج الصحيحة والمطابقة للواقع
• تجديده لثقته المطلقة والكاملة في الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، واعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة للإعلان عن النتائج النهائيّة
• دعوته لأعضاء الحزب للالتزام بالهدوء ، والاستعداد للدّور الثاني من الانتخابات الرّئاسيّة
تونس، في 06 أكتوبر 2018
عن المكتب السياسيّ لحزب قلب تونس
المنسق العامّ للحزب
فتحي الهويدي
بـــــيــــان