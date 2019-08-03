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حزب « تعيا تونس » يناشد فاشله يوسف للترشح إلى رئاسة الجمهورية

حزب « تعيا تونس » يناشد فاشله يوسف للترشح إلى رئاسة الجمهورية

سياسة, عربي | 03/08/2019 |

أصدر منذ حين حزب « تعيا تونس » بيانانه التالى بإمضاء نائب رئيسه مصطفي بن أحمد : الصورة على اليمين

ان الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المجتمعة بتونس مساء يوم 3 أوت 2019، وبعد تلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الرئيس الباجي قائد السبسي، وبعد تدارسها الوضع العام في البلاد وخاصة الاستحقاقات الانتخابية، تُؤ ّكد

– دعمها الكامل للسيد محمد الناصر بمناسبة توليه منصب الرئاسة، و مساندتها له لإنجاح مهمته في هذه المرحلة الانتقالية
– ارتياحها لاحترام أحكام الدستور في عملية الانتقال الطبيعي للسلطة، ونجاح مؤسسات الدولة في تنظيم جنازة تليق بمكانة الفقيد الوطنية و الدولية، واعتزازها بالوحدة الوطنية التي أكدها الشعب التونسي واحزابه ومنظماته المختلفة بمناسبة هذا ال ُمصاب الجلل
– دعمها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتزام الحركة بالرزنامة الانتخابية رغم ما فيها من ضغوط، ودعوتها لها الى مزيد التشاور مع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لضمان اكبر توافق وطني لإنجاح المحطات الانتخابية
– تثمينها نجاح الحزب في تقديم قائماته الانتخابية في كل الدوائر، وتدعو الى تغليب المصلحة العليا للحزب بالتماسك في هذه المرحلة الدقيقة، كما تدعو بالمناسبة كل المترشحين الى الاسراع في تنظيم اللجان الانتخابية المحلية والجهوية، والانخراط كليا في الزمن الانتخابي الرئاسي والتشريعي
و قررت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، دعوة السيد رئيس الحركة يوسف الشاهد للترشح للانتخابات الرئاسية، كما تدعو المجلس الوطني الموسع للانعقاد في دورة استثنائية، يوم الخميس القادم الموافق لــ 8 أوت 2019 للنظر في ذلك

الهيئة السياسية
نائب الرئيس
مصطفى بن احمد