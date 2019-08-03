حزب « تعيا تونس » يناشد فاشله يوسف للترشح إلى رئاسة الجمهورية

أصدر منذ حين حزب « تعيا تونس » بيانانه التالى بإمضاء نائب رئيسه مصطفي بن أحمد : الصورة على اليمين
ان الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المجتمعة بتونس مساء يوم 3 أوت 2019، وبعد تلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الرئيس الباجي قائد السبسي، وبعد تدارسها الوضع العام في البلاد وخاصة الاستحقاقات الانتخابية، تُؤ ّكد
– دعمها الكامل للسيد محمد الناصر بمناسبة توليه منصب الرئاسة، و مساندتها له لإنجاح مهمته في هذه المرحلة الانتقالية
– ارتياحها لاحترام أحكام الدستور في عملية الانتقال الطبيعي للسلطة، ونجاح مؤسسات الدولة في تنظيم جنازة تليق بمكانة الفقيد الوطنية و الدولية، واعتزازها بالوحدة الوطنية التي أكدها الشعب التونسي واحزابه ومنظماته المختلفة بمناسبة هذا ال ُمصاب الجلل
– دعمها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتزام الحركة بالرزنامة الانتخابية رغم ما فيها من ضغوط، ودعوتها لها الى مزيد التشاور مع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لضمان اكبر توافق وطني لإنجاح المحطات الانتخابية
– تثمينها نجاح الحزب في تقديم قائماته الانتخابية في كل الدوائر، وتدعو الى تغليب المصلحة العليا للحزب بالتماسك في هذه المرحلة الدقيقة، كما تدعو بالمناسبة كل المترشحين الى الاسراع في تنظيم اللجان الانتخابية المحلية والجهوية، والانخراط كليا في الزمن الانتخابي الرئاسي والتشريعي
و قررت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، دعوة السيد رئيس الحركة يوسف الشاهد للترشح للانتخابات الرئاسية، كما تدعو المجلس الوطني الموسع للانعقاد في دورة استثنائية، يوم الخميس القادم الموافق لــ 8 أوت 2019 للنظر في ذلك
الهيئة السياسية
نائب الرئيس
مصطفى بن احمد