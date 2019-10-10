حزب « الوطد » يخون روح شهيده شكري بلعيد ويصطف وراء قاتليه الإخوان

نشر اليوم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ( وطد ) البيان أسفله ليصطف وراء النهضة الإخوانية ، التي قتلت مؤسس حزبهم الشهيد شكري بلعيد ، للدعوة إلى انتخاب طرطور راشد العنوشي قيس سعيد في الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية . خيانة ما بعدها خيانة لروح الشهيد شكري
تستعد بلادنا لإجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بعد ان اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية وبهذا الصدد فإن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد
-1 يعلن قبوله بنتائج الانتخابات مع تسجيله لما شابها من إخلالات عديدة خاصة منها التمويل المشبوه والإصرار على التأثير في ارادة الناخبين
-2 يعتبر ان الاختيار بين المرشحين نبيل القروي الذي يمثل المنظومة القديمة ولوبياتها الفاسدة وقيس سعيد الذي نتباين معه في جملة من القضايا والمواقف هو ضرورة تمليها نتائج الدور الاول من الانتخابات الرئاسية
ولذلك فإن حزبنا، المتمسك بالدستور وبالتعددية الحزبية وبمنظومة الحقوق والحريات وبالنضال من أجل تحقيق مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية، يدعو التونسيات والتونسيين إلى التصويت لصالح الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية
حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد
المكتب السياسي