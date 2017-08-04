حزب المسار يقول للغنوشي: لا يحق لأحد أن يُنَصِّبَ نفسه وصيا على الناخبين

إثر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس حزب النهضة السيد راشد الغنوشي لبعض وسائل الإعلام الخاصة، والتي دعا فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد يوسف الشاهد وبقية أعضاء الحكومة إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
فإن حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى، باعتباره أحد الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج وأحد الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، يرى من واجبه أن يؤكد ما يلي
1- إن هذه الدعوة الغريبة الصادرة عن السيد راشد الغنوشي، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الدخول في حرب شاملة على الفساد، تمثل محاولة مشبوهة لإرباك عمل الحكومة ولإلهاء الرأي العام عن المشاكل الأساسية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين، وتكشف عن طبيعة أهم العراقيل التي تعترض الحكومة في حربها على الفساد
2- يؤكد أن حرية الترشح يضمنها الدستور والقانون ولا يحق لأحد أن ينصب نفسه وصيا على الناخبين أو أن يضع حدودا لسيادة الشعب، خاصة وأن هذه الدعوات المريبة قد صدرت عن حزب ما زال يعتبر نفسه وصيا على الحكومة وعلى الشعب بعد أن تخلى ظاهريا عن منطق الوصاية على الدين
3- إن حزب المسار، إذ يجدد دعمه لحكومة السيد يوسف الشاهد لما قطعته من خطوات هامة في اتجاه تفكيك منظومة الفساد، فإنه يجدد مطالبته الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بالتخلي نهائيا عن منطق المحاصصة الحزبية والحسابات الانتخابية الضيقة. كما يلح على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام قولا وفعلا بالأولويات التي نصت عليها وثيقة قرطاج ومن بينها وضع الآليات الناجعة للمضي قدما نحو تخليص البلاد من هذه الآفة التي أنهكت قدراتها ونخرت اقتصادها وأصبحت تهدد أمنها واستقرارها
4- يدعو رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع في أقرب وقت مع الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج لتوضيح علاقتها بالحكومة وتأكيد التزامها بالاتفاق الذي انبنت عليه حكومة الوحدة الوطنية والكشف عن كل الصعوبات والعراقيل في مواجهة الفساد
تونس في 3 أوت 2017
عن حزب المسار
المنسق الوطني: جنيدي عبد الجوّاد