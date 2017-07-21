حزب الله يعلن بدء عملية عسكرية ضد إرهابيي « النصرة » في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا

أعلن حزب الله بدء عملية عسكرية في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا وكتب موقع المنار التابع لحزب الله
بدأت اليوم الجمعة العملية العسكرية لتحرير جرود عرسال والقلمون من الارهابيين. واعلنت قيادة العمليات ان لا وقت محددا للعملية وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقا لمراحل تم التخطيط لها
ومع انطلاق العملية استهدف مجاهدو المقاومة مواقع ارهابيي “جبهة النصرة” بضهر الهوى وموقع القنزح وبمرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة بجرود عرسال . كما استهدف الجيش السوري والمقاومة الارهابيين بمرتفعات الضليل وتلتي الكرة والعلم بجرود فليطة
ومع تقدم ساعات الصباح سيطر الجيش السوري ومجاهدو المقاومة على “تلة البركان” في جرد فليطة في القلمون الغربي موقعين قتلى وجرحى بصفوف “جبهة النصرة”. وافاد مراسل المنار ان المقاومين يتقدمون باتجاه موقع القنزح ووادي القرية جنوب شرق عرسال
وتستهدف العملية، التي تشمل جرود عرسال والقلمون، مسلحين من المعارضة السورية ينتمي معظمهم لجبهة فتح الشام الإرهابية، التي كانت تُعرف بالنصرة سابقا
ويشن الجيش السوري منذ أيام غارات على مواقع المسلحين في تلك المنطقة
وأفادت الوكالة الوطنية في لبنان أن الجيش بدأ باستهداف مجموعة إرهابية حاولت الفرار باتجاه عرسال
وكانت قوات الجيش اللبناني قد أعلنت صباحاً رفع جهوزيتها في بلدة عرسال، وذلك لمنع تسلل مقاتلين هاربين من المعارك إلى الداخل
أيضاً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام سابقاً أن الهجوم البري لحزب الله من مرتفعات السلسلة الشرقية باتجاه مواقع جبهة النصرة انطلق مع ساعات الصباح، بعد قصف مدفعي مركز وغارات جوية لطيران #النظام_السوري
وقد نفذ الطيران الحربي السوري حوالي 15 غارة متتالية على مواقع النصرة في #جرود_عرسال
وقالت مصادر أخرى إن الجيش اللبناني قد شدد المراقبة على كل المعابر بين جرود عرسال والبلدة لمنع تسلل أي مقاتلين
كما أن قوات الجيش تنفذ خطة أمنية في البقاع
من جهتهم، صرّح المسؤولون عن مخيمات النازحين أنهم سيرفعون العلم اللبناني فوق المخيمات، تعبيراً عن تأييدهم للجيش اللبناني
وتقول مراسلة بي بي سي عربي في بيروت كارين طربيه إنه من المتوقع أن يقوم الجيش اللبناني أيضا برصد واستهداف أي تحركات للمسلحين من جانب الحدود اللبنانية
ويأتي الإعلان بعد فشل مفاوضات بين حزب الله وجبهة فتح الشام لإخراج المسلحين من المنطقة سلميا
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد حذر في وقت سابق من أن الوقت ينفد أمام المسلحين السوريين على امتداد الحدود قرب عرسال للتوصل الى اتفاق مع السلطات السورية، مشددا على أنهم : يشكلون تهديدا للجميع… وآن الأوان لإنتهاء هذا التهديد
ويشارك حزب الله في القتال الدائر في سوريا إلى جانب القوات التابعة للرئيس السوري بشار الأسد