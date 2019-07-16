حزب الشاهد لم يجمع إلا الحثالات من الانتهازيين

لت ومازلت أقول إن حزب الشاهد لم يجمع إلا الحثالات وتأتي الأيام لتصدق حكمي إذ علمت من خلال صفحة الصديق سي إبراهيم الوسلاتي أن هذا الحزب كوّن لجنة لفرز الترشحات من بين أعضائها جلول الجريبي الذي عرفته منذ ما يفوق 40 سنة فهو نهاية في الانتهازية وغاية في التلحيس لأي كان المهم أن يحقق لنفسه منفعة أيا تكون ولو على حساب كرامته، ومن مصائب الدهر أن هذا السلوك وجد له من يقدره فرفعه الرئيس السابق إلى أعلى المراتب دون أن تكون له أي مؤهلات، اليوم يعود إلى ممارسة نفس الدور علّه يحصل على الفتات مما يتفضل به عليه البراوطية، في العهد السابق نشر من المدحيات في الرئيس السابق وفي زوجته ما يعف اللسان عن ذكره لوضاعته وسفاهته وبعد 2011 انتقل بين الأحزاب جميعها عله يجد لنفسه مكانا وذلك بعد أن ذهب إلى مونبليزير وقابل الغنوشي طلبا لرضوانه عليه والذي أعلمه أنه أي جلول قابله في فترة سابقة في الحج وتوهّما منه أنه سيرضي السلطة ويظهر لها إيمانه بها ودفاعه عنها تهجم على راشد واصفا إياه بأنه إرهابي وغير وطني ولما علمت السلطة العليا في تونس بذلك وبخته وقالت له ما شأنك ورغم ذلك ذهب زاحفا إلى مونبليزير، أما الأحزاب التي دخلها ولم يطل مقامه بها بعد أن كان عضوا في اللجنة المركزية للتجمع فهي الحزب الدستوري الذي أسسه حامد القروي والمبادرة وآفاق وتحيا تونس كما أنه لم يتخلف عن اجتماعات المصالحة التي دعا إليها حزب النداء والخماسي، لهذا السبب بالذات أحترم عبير موسي وأحتقر أحزابا لا تحوي سوى الحثالات من الانتهازيين
أنس الشابي