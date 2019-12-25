حزب آفاق تونس يستغرب زيارة أردوغان و يرفض كل أشكال الاصطفاف في المحاور الإقليمية

إثر زيارة العمل غير المعلنة التي أداها صباح اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس والتي خصصت لبحث الأوضاع في ليبيا والجدل القائم حولها يعبر حزب آفاق تونس عن
– استغرابه من الشكل غير المعلن لهذه الزيارة والذي كان دون توجيه دعوة رسمية سابقة أو التزام بالأعراف الديبلوماسية المتبعة بين الدول ويعتبر أن هذا التصرف يمثل إساءة بالغة للدولة التونسية ولهيبتها بين الأمم
– رفضه المطلق والمبدئي لكل أشكال الاصطفاف في المحاور الإقليمية ويحذر في هذا السياق من مغبة اقحام تونس في صراعات إقليمية أو ايدلوجية أو طائفية يكون لها الأثر السلبي على المصالح الاستراتيجية والأمن القومي لبلادن
– دعوته إلى الإلتزام الدائم بالثوابت التقليدية للديبلوماسية التونسية القائمة على مبادئ عدم الانحياز وحل النزاعات بالوسائل السلمية وتحقيق الأمن والاستقرار
– إدانته لكل أشكال التدخل العسكري الأجنبي في الأزمة الليبية ويحمل رئيس الدولة وحكومة تصريف الأعمال أو الحكومة القادمة المسؤولية السياسية والجزائية الكاملة عن تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي لأي طرف خارجي أو داخلي في هذا النزاع
هذا ويدعو حزب آفاق تونس رئاسة الجمهورية والخارجية التونسية إلى الإلتزام بمبادئ الحياد الإيجابي في الأزمة الليبية وعدم الانحياز إلى أي طرف وبذل مزيد من الجهود في مسار الحل السلمي والاتفاق السياسي كأساس وحيد لتسوية هذه الأزمة في إطار مبادرة دول الجوار الليبي
25 ديسمبر 2019
حزب آفاق تونس
المكتب السياسي
بيان