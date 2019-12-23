حزب آفاق تونس يؤكد أن الحبيب الجملي يغالط الرأي العام

تابع حزب آفاق تونس الندوة الصحفية لرئيس الحكومة المكلف من قبل حركة النهضة السيد الحبيب الجملي ويعتبر أن قراره بتكوين حكومة « كفاءات مستقلة » هو محاولة لمغالطة الرأي العام تحت مسمى الاستقلالية والتغطية على تحالفات غير معلنة والهروب من تحمل تبعاتها
وإذ يذكر حزب آفاق تونس أنه غير معني بالمشاركة في حكومة النهضة فإنه حريص على إحترام نتائج الإنتخابات وتطبيق الدستور
فقد كان من الأجدر وبمنطق المسؤولية السياسية، إما أن يعلن الفائزون في الانتخابات تحالفاتهم وبرامجهم لنيل ثقة البرلمان أو الإقرار بفشلهم في تشكيل حكومة سياسية ممثلة لنتائج الإنتخابات والمرور إلى ما يقتضيه الدستور من إحالة المسؤولية إلى رئيس الجمهورية والانطلاق في المشاورات مع مختلف الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لإختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة
23 ديسمبر 2019
حزب آفاق تونس
الهيئة التنفيذية
بيان