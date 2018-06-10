حركة نقل عديدة في إدارات أقاليم الأمن والحرس الوطنيين

تُعلم وزارة الدّاخلية أنّه تقرر يوم السبت 09 جوان 2018 إجراء حركة النقل لسدّ الشغورات في إدارات أقاليم الأمن والحرس الوطنيين التالية
– مدير إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس
– مدير إدارة إقليم الأمن الوطني ببنزرت
– مدير إدارة إقليم الأمن الوطني بقرطاج
– مدير إدارة إقليم الأمن الوطني بالقصرين
– مدير إدارة إقليم الحرس الوطني بسليانة
– مدير إدارة إقليم الحرس الوطني بالقصرين
كما تقرر تعيين رؤساء لمناطق الأمن الوطني الآتي ذكرها
– رئيس منطقة الأمن الوطني باردو
– رئيس منطقة الأمن الوطني بالحمامات
– رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة
– رئيس منطقة الأمن الوطني بمقرين