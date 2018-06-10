Home
حركة نقل عديدة في إدارات أقاليم الأمن والحرس الوطنيين

حركة نقل عديدة في إدارات أقاليم الأمن والحرس الوطنيين

سياسة, عربي | 10/06/2018 |

تُعلم وزارة الدّاخلية أنّه تقرر يوم  السبت 09 جوان 2018 إجراء حركة النقل لسدّ الشغورات في إدارات أقاليم الأمن والحرس الوطنيين التالية

– مدير إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس

– مدير إدارة إقليم الأمن الوطني ببنزرت

– مدير إدارة إقليم الأمن الوطني بقرطاج

– مدير إدارة إقليم الأمن الوطني بالقصرين

– مدير إدارة إقليم الحرس الوطني بسليانة

– مدير إدارة إقليم الحرس الوطني بالقصرين

كما تقرر تعيين رؤساء لمناطق الأمن الوطني الآتي ذكرها

– رئيس منطقة الأمن الوطني باردو

– رئيس منطقة الأمن الوطني بالحمامات

– رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة

– رئيس منطقة الأمن الوطني بمقرين