حركة نداء تونس تستنكر كل الأصوات التي ارتفعت مدافعة عن مدرسة الدواعش بالرقاب

في متابعة لقضية المدرسة القرآنية المنتصبة بصورة غير القانونية بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، وبعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي يؤكد وجود حالات اعتداء على أطفال دون سن 16، يعلن حزب حركة نداء تونس
– تنديده التام للاعتداء الصارخ على حقوق الأطفال جسديا ومعنويا ممن يتسترون بالدين والاسلام منهم براء
– استنكاره لكل الأصوات التي ارتفعت مدافعة عن هذه الممارسات اللاأخلاقية وغير القانونية التي عاشها أطفال أجبروا على مقاطعة حقهم في التعليم والعيش الكريم
– استنكاره لما حصل من تهجم على القضاء وتأكيده على وقوفه الدائم إلى جانب الأسرة القضائية في أداء مهامها في إطار احترام القانون ومدنية الشعب التونسي
– تحميله الحكومة المسؤولية الكاملة في متابعة هذا الملف بكل جدية وشفافية والكشف عن نشأته وموارده المالية ووجوده ونشاطه المشبوه طوال هذه المدة دون تدخل الدولة والتحري حول وجود أوكار أخرى مشابهة.
– تأكيده على مواقفه الدائمة ضد التشدد والتطرف الديني واصطفافه حول حماية النمط المجتمعي التونسي المسلم الوسطي والمعتدل
تونس في 04 فيفري 2019
عن الهيئة السياسية
حافظ قائد السبسي
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان