حركة مشروع تونس تحذر من الإصطفاف لصالح محور تركيا/حكومة الوفاق اللّيبيّة

على إثر زيارة الرئيس التركي أردوغان لتونس اليوم واستقباله من طرف رئيس الجمهورية التونسية في سياق زيارة غير معلن عنها مع أنباء غير مؤكّدة عن انضمام رئيس حكومة الوفاق اللّيبي لهما، ومعلومات عن الارتباط بين الزيارة والملفّ اللّيبي، فإن حركة مشروع تونس
1- ترى أنّ هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق اللّيبيّة الذي أنتج إتفاقيّة هي محل رفض أغلب العواصم العربية والاوروبيّة وتدعو رئاسة الجمهوريّة إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وعلى هذا الأساس، ليكون موقفنا معتدلا ومحايدا يتوجب أيضا دعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس
2- ترفض أن تستعمل تونس منصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة
3- بعد الاطّلاع على تركيبة الوفد المصاحب للرئيس التركي، تحذّر من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا
وتدعو رئاسة الجمهوريّة إلى الشفافيّة التامّة مع الشعب التونسي بصدد أهداف الزّيارة واللّقاءات المرتبطة بها ومخرجاتها
عن حركة مشروع تونس
الرئيس
محسن مرزوق