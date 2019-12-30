حركة النهضة منقسمة وقد تُسْقِطُ حكومة الجملي المُنْتظَرَة

هام جدا
تدوينة النائب عن حركة النهضة وعضو مجلس الشورى السيد ناجي الجمل ( اقرأ تدوينته أسفله )…التي يشكك فيها في كفاءة الحبيب الجملي والداعية إلى إستبدال حكومته المتعسرة والعسيرة الولادة بحكومة الرئيس كحل اضطراري أسلم وأصلح لتونس…ليست مجرد خاطرة شخصية أو موقف معزول
فحسب مصادر مطلعة هناك معلومات عن توجه قوي داخل حركة النهضة نفسها…نحو عدم التصويت لهذه الحكومة…وهناك إنشقاق حولها وانقسام في الموقف منها والشق الغاضب الذي ضدها يتعملق…وهذا يجعلها حكومة في مهب العاصفة…وزاد تصريح الطبوبي اليوم بعد خروجه من دار الضيافة في تكبيد الجملي المزيد من الخسائر داخل النهضة…بعد أن سانده الطبوبي ضد ما سماه محاولاتها لفرض أسماء من صفها الثالث والرابع في الحكومة
غدا ينعقد المكتب التنفيذي ثم مجلس الشورى يوم الثلاثاء…ومفاجآت قادمة قد لا تسر الجملي اذا استمر الانقسام…وستجعله يخشى الذهاب الى مجلس النواب…لأن حكومته قد تتعرض إلى عملية إجهاض تبدد الأمل في ولادتها…إذا استمر الانشقاق الحاد داخل الحركة الذي يهدد نسبة التصويت المطلوبة لضمان مرور الحكومة
قلت من مصادر موثوق بها
سميرالوافي
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تطورات تشكيل حكومة السيد الحبيب الجملي ومآلاتها بعد أن اتضحت أهم ملامحها خاصة في علاقة بمجلس نواب الشعب، تجعلني أشك في نجاعتها وفي قدرتها على القيام بالإصلاحات العاجلة والضرورية للخروج من أزمتنا الاقتصادية. لذاك أصبحت مقتنعا بأن حكومة سياسية بامتياز يختار رئيسها السيد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ويشارك فيها من أراد هي أقدر على رفع التحديات الكبيرة. لأنها مسنودة من الرئيس ومن حزام سياسي واسع
ليس من مصلحة تونس أن تسيرها حكومة إدارة دون دعم حزبي وليس من مصلحة حركة النهضة أن تتحمل لوحدها وزر حكومة لم تشارك فيها ولم تستشر في إختيار أعضائها
ناجي الجمل