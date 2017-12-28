حركة النهضة لم تكن تهمها لا كرامة تونس ولا عزة نسائها

هذا بيان حركة النهضة ( اقرأه أسفله ) الصادر يوم الاثنين 24 ديسمبر حول الازمة الاماراتية
•أدان الناقلة الاماراتية
•ثمّن الرد التونسي رئيسا وحكومة وشعبا
•استنكر اهانة « حرائر » تونس
جميل جدا، وكأن البيان يعيد صياغة تصريحات ومواقف محسن مرزوق ولكن بلغة اخرى، ومع ذلك
•لم نقرأ إدانة واحدة لهذا البيان فظلا عن حملة صحفية وفيسبوكية هوجاء موجهة
•لم يتهم احد النهضة بالارتزاق بهذا الموقف »الضعيف » ياسيدي خلينا من الارتزاق……..نقولو على الاقل « نفاق » « وانبطاح » « وجبن » وتقديم الحسابات السياسية على المصلحة الوطنية العليا هذا إذا تحدثنا بنفس منطق الأيام الاولي وأنا طبعا ضد ذلك المنطق تماما علينا كما على غيره
•لم نسمع بكائيات على التفريط في حقوق المرأة التونسية وبيعها في سوق النخاسة لتحقيق مكاسب سياسية أو لتفادي خسائر
قارنوا بين هذا وبين ما تعرضنا له طيلة ثلاث ايام من سب وشتم وإهانة وتهجم: امين عام المشروع، ونوابه وقيادييه قالوا تقريبا نفس هذا الكلام، وربما أقوى منه، ومنذ الساعات الاولى الازمة
والاهم انهم كانوا الأوائل في الدعوة الى التعقل وترك المجال لإصلاح الضرر وتجنب الانفلات والانتباه الى الفخ الذي يُنصب لنا جميعا:إدخال تونس رغما عنا في حرب المحاور الخليجية، وحشرنا في محورٍ بعينه، رغم ان مصلحة تونس تقتضي أن تتجنب ذلك ما استطاعت
كلمة اخيرة: لم تكن تهمهم لا كرامة تونس ولا عزة نسائها ولا رد الاهانة
هي مكينة مبرمجة اشتغلت وحسابات سياسية مبكرة خدمت ركبت على الموجة ونجحت للاسف……ولكن مؤقتا
ملاحظة هامة
لا أتكلم طبعا عن المواقف الناقدة وحتى المهاجمة ولكنها صادقة حتى وان نختلف معها وتدخل في باب حرية الراي والضغط على صناع القرار
الصحبي بن فرج النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة
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بيان: النهضة تدعم قرار الدولة التونسية بتعليق رحلات الشركة الإماراتية وتعبر عن فخرها بحرائر تونس
أقدمت شركة الطيران الإماراتية على منع النساء التونسيات من الصعود على متن طائراتها. وإزاء هذا الإجراء الأخرق والعنصري والمخالف للقوانين المنظمة للطيران المدني فإن حركة النهضة
1- تدين بشدة إقدام الشركة الإماراتية على منع حرائر تونس من امتطاء طائراتها وتعتبر ذلك سلوكا عنصريا وإهانة لنساء تونس وشعبها.
2- تدعم قرار رئيس الدولة والسلطات التونسية بتعليق رحلات الشركة الإماراتية كردّ على المسّ من كرامة التونسيات والتونسيين والتعدي على سيادة الدولة التونسية.
3- تعبر عن فخرها بحرائر تونس وتؤكد تضامن كل التونسيين والتونسيات ووقوفهم في وجه أي استهداف أو إساءة لأبناء وبنات شعبنا.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي