حركة النهضة تُهرول نحو الرئيس الباجي مُتمسِّكة بالتوافق

تفاعلا مع الحوار الذي اجراه رئيس الجمهورية مع قناة الحوار التونسي مساء الاثنين 24 سبتمبر 20118 والذي تناول فيه عددا من القضايا الهامة التي تشغل الراي العام الوطني فان حركة النهضة
اولا: تشيد بحرص رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي على تطمين التونسيين بخصوص اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد بما يعزز مسار الانتقال الديمقراطي ويعزز الثقة الداخلية والخارجية في التجربة التونسية
ثانيا: التزامها بمسار التوافق مع رئيس الجمهورية, وتقديرها لدوره الوطني منذ انطلاق الثورة في ارساء ثقافة التشاور والحوار بين الفرقاء السياسيين في مواجهة خيارات التفرد والاقصاء والمغالبة وهو ما تفاعلت معه الحركة بايجابية منذ لقاء باريس, وجسمته كل المحطات التي لم يجد فيها رئيس الدولة من جهتنا الا الدعم والمساندة, وان خيار التوافق يعود له الفضل في نسج الاستثناء التونسي ويبقى الارضية المثلى لاستقرار بلادنا وإدارة الاختلاف في كنف المسؤولية الوطنية والاحترام المتبادل
ثالثا: ان الاختلاف في وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تعيشها البلاد وفي مقدمتها الاستقرار الحكومي لا يعني تنكر النهضة للعلاقة المتينة التي تربطنا بفخامة رئيس الجمهورية, بل هو من صميم الحياة الديمقراطية ومن متطلبات دقة المرحلة وجسامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الراي العام الوطني
2018 تونس في 25 سبتمبر
حركة النهضة
مكتب الاعلام والاتصال
بلاغ اعلامي لحركة النهضة