حركة النهضة تعبرعن استنكارها الشديد لتصريحات رياض المُؤَخَّر

النهضة تستنكر التصريحات غير المسؤولة في حق جارتينا الشقيقتين ليبيا والجزائر وتدعو الى احترام ثوابت علاقاتنا
على اثر ما نسب من تصريح للوزير رياض المؤخر حول الشقيقتين الجزائر وليبيا، يهم حركة النهضة ان
1. تعبر عن استنكارها الشديد لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة في حق العلاقات الاخوية المتينة بين تونس وجارتيها الشقيقتين
2. تؤكد ان عمق العلاقات بين تونس حكما وشعبا والشقيقتين ليبيا والجزائر اكبر من ان تهزها مثل هذه التصريحات المجانبة لحقائق الجغرافيا والتاريخ والمستقبل المشترك
3. تدعو الجميع الى احترام ثوابت علاقاتنا بجارتينا الشقيقتين لارتباطها بأمن المنطقة وبالمصالح العليا لتونس
حركة النهضة
مكتب الاعلام والاتصال
بيان