حركة النهضة تؤكد على أهمية الاستقرار الحكومي

استعرض المكتب التنفيذي لحركة النهضة في إجتماعه الاستثنائي المنعقد البارحة الإثنين 04 جوان 2018 بإشراف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي، جملة من الملفات المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلاد، وبعض الملفات الداخلية ويهم المكتب التنفيذي التعبير عن المواقف التالية
1- تترحم حركة النهضة على شهداء حادث غرق المركب قبالة شواطئ جزيرة قرقنة، وتتقدم بأصدق التعازي لعائلاتهم وأقربائهم، وتعبر عن تضامنها الكامل مع أسر المفقودين، وتدعو الى فتح تحقيق في الغرض، كما تدعو هياكلها ومناضليها وعموم التونسيين الى الوقوف الى جانب عائلات الشهداء والمفقودين ومؤازرتهم بما يقتضيه الواجب والقيم الدينية والوطنية في هذا الشهر الكريم، كما تدعو الحركة مؤسسات الدولة وكل الأطراف السياسية والإجتماعية الى حوار وطني حول قضايا الشباب والتنمية والتشغيل يؤدي الى إجراءات عملية تعالج ظاهرة الهجرة السرية
2- تأكيد الحركة على أهمية الاستقرار الحكومي وحسن سير مؤسسات الدولة والإدارة وحاجة البلاد الملحة الى مباشرة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية من أجل دفع النمو الاقتصادي والاستثمار الداخلي والخارجي وإعادة التوازنات للمالية العمومية بما يساهم في خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية وتحسين مستوى عيش التونسيين والتونسيات.
3- تمسك الحركة بالحوار كآلية لتقريب وجهات النظر وتجديد الدعوة الى استئنافه على نحو أو آخر بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين
4- تكوين لجنة تنظر في شروط استكمال مسار العدالة الانتقالية بإعتباره استحقاق من استحقاقات ثورة الحرية والكرامة، وعنوان من عناوين نجاح الإنتقال الديمقراطي في بلادنا.
5- صادق المكتب التنفيذي على برنامج عمل مكتب الشباب المركزي وأجاز تركيبة أعضائه
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
بيان