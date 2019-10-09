حركة النهضة الإخوانية مُصرّة و مُسْتميتة في مساندة قيس سعيد

أصدرت ، منذ حين ، حركة النهضة الإخوانية البلاغ التالي على موقعها الرسمي بالأنترنات
النهضة تكذب الإشاعات وتدعو انصارها للتصويت للأستاذ قيس سعيد
إثر القرار القضائي بإطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي وما صاحبه من إشاعات كاذبة حول موقف حركة النهضة من الانتخابات الرئاسية فإن الحركة تؤكد
1- ثبات موقف النهضة في دعمها للمرشح الرئاسي للدور الثاني الأستاذ قيس سعيد ودعوتها أنصارَها للتصويت القوي له
2- إن إطلاق سراح السيد نبيل القروي، تماماً مثل إيقافه، شأن قضائي خالص لا دخل للحركة فيه
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال
بلاغ صادر الليلة 9 أكتوبر 2019