حركة النهضة الإخوانية تُثمّن ما جاء في خطاب الرئيس الباجي

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الخميس 21 مارس 2019، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد تدارس المكتب الوضع العام بالبلاد والتطورات على الساحتين السياسية والاجتماعية وتوقف عند خطاب السيد رئيس الجمهوريّة الذي القاه بمناسبة الذكرى 63 للاستقلال، كما استعرض عددا من التقارير حول اختتام مؤتمرات التجديد الهيكلي والاستعدادات للدورة 26 لمجلس الشورى التي ستنعقد نهاية الاسبوع، وبعد التداول والنقاش، تعبّر حركة النهضة عن
1- تثمينها لخطاب السيد رئيس الجمهوريّة الذي القاه بمناسبة الذكرى 63 للاستقلال وما تضمنه من تأكيد على خيار الوحدة الوطنيّة ، وتأمل الحركة ان تتفاعل الساحة السياسية وان تتجاوب مع هذه الدعوة إلى الحكمة والرشد وجمع الشمل ،بما يساهم في توفير المناخات المساعدة لتطور الساحة السياسيّة نحو المزيد من النضج والمسؤولية ويضع البلاد على سكة الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأن تكون أوضاع البلاد ومشاغل المواطن واهتماماته اولويّة الجميع
2- التماسها من الهيئة الوطنيّة العليا للانتخابات ادخال التعديلات الضرورية على رزنامتها الانتخابيّة لتفادي تزامن تاريخ الانتخابات الرئاسية مع تاريخ احياء المولد النبوي الشريف
3- استبشارها بنزول الغيث النافع على كامل الجهات، وهو ما يجعل البلاد تؤمل في سنة فلاحيّة استثنائية تحتاج الى اليقظة والى احكام الاستعدادات الضرورية لها، كما تدعو الحكومة بمناسبة تواصل التقلبات الجويّة ونزول كميات كبيرة من الامطار الى مضاعفة الجهود واتخاذ كل الإجراءات الضروريّة لحماية الأرواح والممتلكات
4- إعلانها عن الانتهاء من عملية تجديد هياكلها المحلية وذلك عبر انجاز 271 مؤتمرا انتخابيا لتصعيد الكتاب العامين والمكاتب المحلّية والتي التأمت تحت شعار » نهضة بلادنا بديمقراطية أحزابنا » وقد كانت هذه المؤتمرات مناسبة للتمرين على الديمقراطية وتجذير هذه الممارسة داخل كل هياكلها، وتهنئ الحركة كل الذين صعدتهم المؤتمرات من كتاب عامين محليين ، وأعضاء مكاتب محلية متمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وتحي الحركة بالمناسبة كل مناضلاتها ومناضليها وهياكلها على الجهود الكبيرة التي بذلوها لانجاح هذا الاستحقاق الداخلي الهام وتخص بالذكر الهيئة العليا للتجديد الهيكلي
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي
بيان