حركة النهضة الإخوانية تكذّب تصريحات حبيب الجملي في مسألة تشكيل الحكومة

إثر إعلان الحبيب الجملي ، رئيس الحكومة المكلف أنه قد أتمّ اختيار أعضاء الحكومة بموافقة راشد الغنوشي زعيم الإخوان في تونس ، أصدرت منذ دقائق حركة النهضة الإخوانية البيان أسفله على صفحتها الرسمية بالفايسبوك وعلى موقعها بالأنترنات
إلتقى يوم أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 رئيس حركة النهضة الاستاذ راشد الغنوشي رفقة وفد من قيادات الحركة رئيس الحكومة المكلف السيد الحبيب الجملي الذي تولى عرض مشروع تشكيلة الحكومة
وقد أبدى وفد الحركة عددا من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح حتى يكون اكثر استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ولا تزال مؤسسات الحركة في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لإتخاذ الموقف المناسب منها
تونس في 1 جانفي 2020
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال
للتذكير فإن رئاسة الجمهورية سبق أن كذبت تصريحات الجملي وأكدت أن المشاورات حول أعضاء الحكومة ما زالت متواصلة