حركة النهضة الإخوانية تعبر عن استعدادها لدعم مساعي الرئيس الباجي

انعقدت الدورة 26 لمجلس شورى حركة النهضة يوم 23 مارس 2019 الموافق لـ 16 رجب 1440 هجري، حيث صادقت الدورة على لائحة تشكيل قائمات الحزب في الانتخابات القادمة وعلى خطة مجلس الشورى لسنة 2019. وعلى إثر مداولاته فانّ مجلس الشورى
1- يثمن دعوة السيد رئيس الجمهورية الى الوحدة الوطنية خلال خطابه في ذكرى الاستقلال، ويؤكد على دوره في إنجاح الانتقال الديمقراطي ودعم خيار التوافق الوطني الذي صنع الاستثناء التونسي، ويؤكد استعداد الحركة لدعم مساعيه في هذا الاتجاه
2- يجدد المجلس تأكيده على ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية أو الحزبية بما يساعد على توفير أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة
3- يحيي قواتنا الأمنية والعسكرية على النجاحات التي ما فتئت تحققها في مقارعة فلول التطرف والإرهاب ودحرها وتأمين حدودنا ومكافحة كل أنواع الجريمة التي تهدد السلم والأمن في بلادنا
4- يهنئ كل مناضلي ومناضلات الحركة على جهدهم الكبير في إنجاح محطة التجديد الهيكلي التي شملت 271 مؤتمرا محليا والتي التأمت تحت شعار » نهضة بلادنا بديمقراطية أحزابنا » ويتمنى كل التوفيق للكتاب العامين المحليين وأعضاء المكاتب المحلية الجديدة في خدمة بلدهم والمشاركة بنجاح في كل المحطات الوطنية القادمة
5- يترحم على شهداء الاعتداء الإرهابي الجبان على المصلين في المسجدين بنيوزيلندا ويحيي الموقف الحضاري والإنساني للشعب النيوزلندي وقيادته وفي مقدمته رئيسة الوزراء السيدة » جاسيندا أردرن »
رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني
بيان