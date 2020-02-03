حركة النهضة الإخوانية ترفض التوقيع على وثيقة إلياس الفخفاخ التعاقدية

عقدت لجنة المفاوضات في حركة النهضة الإخوانية ظهر اليوم الاثنين 3 فيفري 2020 جلسة تداولت خلالها مخرجات المقابلة التي جمعت صباح اليوم رئيس الحركة برئيس الحكومة المكلف »والذي لم يفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية » وفق تأكيد بيان ( اقرأه أسفله ) الحركة الإخوانية
وجددت الحركة تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية والذي أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة، في حين قررت لجنة المفاوضات عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية المعروضة
وتابع البيان : نرى في حركة النهضة أن يكون توقيعنا تتويجا للاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية
وقد تم تكليف رئيس كتلة النهضة الإخوانية نورالدين البحيري بتمثيل رئيس الحركة في اجتماع دار الضيافة لمساء هذا اليوم
بلاغ اعلامي لحركة النهضة
عقدت لجنة المفاوضات ظهر اليوم الاثنين 3 فيفري 2020 جلسة تداولت خلالها مخرجات المقابلة التي جمعت صباح اليوم رئيس الحركة برئيس الحكومة المكلف والذي لم يفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية
وتجدد حركة النهضة تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية والذي أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة
وفيما يتعلق باجتماع دار الضيافة المقرر على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الحكومة المكلف ويجمع رؤساء والمسؤولين الأول للأحزاب، قررت لجنة المفاوضات عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية المعروضة
ونرى في حركة النهضة أن يكون توقيعنا تتويجا للاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية
وقد تم تكليف رئيس الكتلة ، الأخ نورالدين البحيري بتمثيل رئيس الحركة في اجتماع دار الضيافة لمساء هذا اليوم
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال