حركة النهضة الإخوانية تدين اعتصام لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

على اثر الاحداث الخطيرة التي عاشتها المحكمة الابتدائية بتونس الخميس 19 سبتمبر 2019 والمتمثلة في اقتحام عدد من منتسبي هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمكتب وكيل الجمهورية والتهجّم عليه ورفض المغادرة مما ادّى الى تعطيل كامل لعمل النيابة العموميّة والمحكمة وإشاعة أجواء الفوضى، فانّ حركة النهضة
1. تدين حركة النهضة اقتحام مكتب السيد الوكيل العام والاعتداء عليه وتعطيل السير العادي لعمل المحكمة الابتدائية بتونس وتحمل هذه الأطراف تبعات كلّ ذلك
2. رفضها الشديد لهذه السابقة الخطيرة للضغط على المرفق القضائي وادانتها لتواصل توظيف ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من قبل اطراف سياسيّة والاستثمار في دمائهما الزكيّة لتحقيق أغراض سياسيّة وانتخابيّة
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال
بلاغ اعلامي صادر يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019