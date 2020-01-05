حركة النهضة الإخوانية تدعو نوابها إلى التصويت لفائدة حكومة الجملي رغم بعض التحفظات

عقد مجلس شورى حركة النهضة دورته الخامسة والثلاثين يوم السبت 4 جانفي 2020 الموافق لـ 09 جمادى الأول 1441 وقد خصصت الدورة لاستعراض آخر التطورات السياسية الوطنيّة والاقليمية وإعلان السيد رئيس الحكومة المكلف السيد الحبيب الجملي عن أعضاء حكومته واحالتها الى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة وبعد الاستماع الى تقرير المكتب التنفيذي حول نتائج مشاورات تشكيل الحكومة وبعد نقاش مستفيض حول القضايا المدرجة بجدول الأعمال
فان مجلس الشورى
1. يهنئ الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2020 مؤملا أن تكون سنة تتكاتف فيها كل الجهود من أجل تحقيق التغيير الإيجابي في كل القطاعات والمجالات
2. مراعاة للمصلحة الوطنيّة والتزاما بالمسؤولية السياسيّة في ترشيح السيد رئيس الحكومة المكلف، يدعو الكتلة البرلمانيّة للحزب وبقية الكتل إلى منح الثقة لصالح حكومة السيد الحبيب الجملي مع تسجيل التحفظ على خيار استبعاد الكفاءات الحزبية واقتراح بعض الشخصيات التي لا تستجيب لإنتظارات الكثير من التونسيين
3. يدعو رئيس الحكومة المكلف الى تكثيف مشاوراته مع مختلف الكتل البرلمانيّة وكافة أعضاء مجلس نواب الشعب لتوفير الحزام السياسيّة الضروري للحكومة وضمان الانطلاقة المناسبة لها
4. يذ ّكر أن دعم الحركة للحكومة ولأعضائها مرتبط بمقدرتها على الوفاء بمقتضيات الدستور وانفاذ الإصلاحات الضرورّية ومكافحة الفساد والفقر وإعطاء الأولوّية للتشغيل والتنمية الجهويّة تحقيقا لأهداف الثورة
5. يعبّر عن انشغاله العميق بالتطورات التي تعرفها الشقيقة ليبيا مما يهدد نسيجها الاجتماعي وسلامة أراضيها. ويثمّن المجلس الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية والجهود المبذولة لخفض التوتر وتشجيع الحوار والمصالحة بين مختلف الفرقاء
رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني
بيان حركة النهضة الإخوانية