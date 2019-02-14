حركة النهضة الإخوانية تدعو قادتها والمتحدثين بإسمها الى الإلتزام والتعبير عن المواقف والسياسات الرسمية لها

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الأربعاء 13 فيفري 2019، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد تدارس المكتب الوضع العام بالبلاد والتطورات المسجلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، كما استعرض نتائج الدورة الخامسة والعشرين لمجلس شورى الحركة وما انتهت اليه من قرارات وتوصيات، وبعد التداول والنقاش، فان المكتب يسجل
1- اهميّة الجهد الذي يبذله مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية من أجل التوافق قصد استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية قبل نهاية شهر فيفري الجاري لما لهذه المؤسسة الدستوريّة من اهميّة في إرساء دولة القانون والمؤسّسات وضمان علويّة الدستور وتعزيز المسار الديمقراطي، وتهيب بكل مكونات الساحة السياسية الى العمل على إنجاح هذا المسعى نظرا للتأخير الكبير المسجل والذي كان من المفترض ان لا يتجاوز سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية الفارطة
2- تأكيده على أهمية ما تحقق في الآونة الأخيرة من نجاحات على المستوى الاجتماعي والسياسي بالبلاد وعلى ضرورة ان تعمل الحكومة على تعزيزه عبر حيادية كل مؤسساتها ومزيد القرب من مشاغل المواطنين والتسريع في إطلاق المشاريع المعطلة والمتعثرة وتفعيل القوانين الاجتماعية المصادق عليها وتعريف الشباب بفرص تمويل المبادرات والمشاريع والحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع الإنتاج الوطني
3- ارتياحه لما انتهت اليه اشغال مجلس شورى الحركة من قرارات وتوصيات ومن أبرزها المصادقة على الخطة السنوية و على التوجهات والبرامج والاهداف التي تروم الحركة الاشتغال عليها خلال السنة الحالية لتوفير كل المناخات المناسبة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتقديم المبادرات السياسية والتشريعية التي تسهم في تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين وتعزيز كل مقومات التضامن والوحدة الوطنية
4- اعتزازه بما يدور داخل الحركة من اراء ومواقف فكريّة وسياسيّة وما يجري على هامشها من نقاشات وجدل وحوارات مثلت عامل اثراء وتطوير لتوجهات الحركة ومواقفها منذ انبعاثها، وتعرف اغلب مؤسسات الحركة حوارات معمقة تنتهي الى بلورة المواقف الأكثر تعبيرا عن الضمير الجمعي لمناضليها وانصارها ولتطلعات الشرائح الاجتماعية التي تمثلها
ويدعو المكتب قادة الحركة والمتحدثين بإسمها الى الإلتزام والتعبير عن المواقف والسياسات الرسمية لها
5- تقديره لما تحقق في مسار الحكم المحلي وللجهود المبذولة من المجالس البلدية المنتخبة ويحي بالمناسبة ما يبذله مكتب الحكم المحلي للحركة برئاسة الأخ نوفل الجمالي من جهود في مجال التكوين والتأطير لإنجاح التجربة وللرفع من قدرات منتسبي الحزب والمترشحين على قائماته
ويدعو كل القوى الوطنية و اطارات الحزب الى الإسهام والعمل على إنجاح تجربة السلطة المحلية
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي
بيان