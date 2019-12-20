حركة الشعب والتيار سيكون مصيركما مصير التكتل والمؤتمر والنداء قبلكما

فقط ستشرّككما النهضة مسؤولية غرق البلاد أكثر وتختفي وراء هذا الائتلاف المغشوش ، كما فعلت مع مشاركيها سابقا،و لن تستطيعا تغيير شيءا مع النهضة والكرامة حلفاؤها، فقط ستكونان كمبارس سياسي تبرّر به النهضة فشلها الدائم وتستغله للتغلغل اكثر في دواليب الدولة والمجتمع. أن تحالفكما معها و مشاركتكما حكومتها( حتى أن سمّوها حكومة وحدة وطنية و حتى حكومة الثورة) تفوّتون على تونس فرصة كشف اكثر وسريع لحقيقة حكم الإخوان كجماعة لا يرون في السلطة الا غنائم يتقاسمونها ولا غاية لهم الا ارساء دولة الشريعة و اخونة المجتمع وخدمة مصالح حامييهم من اتراك وغيرهم، انكم بمشاركتكم الاسلاميين الحكومة تؤخرون قلب صفحتهم من تاريخ تونس نهائيا ،أنكم تمنحون لجماعة الغنوشي فرصة تمديد وجودهم و خاصة الإضرار بتونس أكثر. وبصورة خاصة انتم جماعة حركة الشعب انكم تخونون دم محمد البراهمي مؤسس حركتكم بوضع ايديكم في يدي الغنوشي مقابل منصب وزيراو وزيرين دون تأثير.مرة اخرى تُفشلون امل انتقال تونس الى نظام ديمقراطي فعلي ووطني فعلي واجتماعي فعلي ، كان من المفروض ان تتركوهم يحكمون و انتم تعارضون لا تتذرعوا بأنكم تهبون لانقاذ الوطن و ترفضون موقف المتفرج و النتيجة انه ستبلعكم النهضة و تهضمكم حتى وسيحاسبكم التونسيون قبل التاريخ عما تقترف
الأستاذ عميره عليه الصغيّر
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L’amour du pouvoir est au dessus de toute cohérence et bon sens
Il est plus qu’évident que nos politiques ont une logique loin de la nôtre et des calculs politiciens plus absurdes les uns que les autres.
Autrement, comment est-ce qu’un parti tel que حركة الشعب chercherait à s’allier avec le parti qui a été derrière l’assassinant de l’un de ses leaders ; feu Brahmi (Paix à son âme) ?!
Allez comprendre !
L’amour du pouvoir est, somme toute, au dessus de toute cohérence et bon sens.
Imène Ben Mohamed Salah