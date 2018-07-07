حركة الشباب الإرهابية تشن هجمات على مقر وزارة الداخلية في الصومال

قُتل موظف كبير بوزارة الداخلية والأمن الصومالية، فيما أصيب عدد آخر، خلال هجومين استهدفا مقر الوزارة بمقديشو، صباح اليوم السبت
أعلنت وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أن ما تسمى بـ »حركة الشباب »، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي شنت هجمات على مقر وزارة الداخلية في البلاد، مضيفة أن قوات الأمن تتعامل معها لإنهاء الأمر
وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات الأمنية : تجري في الوقت الراهن جهودا أمنية مكثفة لإنهاء الهجمات الارهابية، التي شنتها مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة اليوم على مقر وزارة الداخلية الذي يقع قرب شارع سيدكا بالعاصمة مقديشو
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات الأمنية قامت بـ »نجدة المواطنين العالقين بمقر الوزارة جراء الانفجار الارهابي »، دون أن تذكر مزيداً من المعلومات، مضيفة- وقت كتابة تلك السطور- أنها ستعلن التفاصيل الجديدة بشأن الأحداث « بعد قليل »، على حد تعبيرها
وقال راديو دالسان المحلي إن، موظفا كبيرا بوزارة الداخلية والأمن يدعى محمد أحمد الكعسي لقي مصرعه إثر الهجوم الذي يتواصل حتى الآن قرب الوزارة
وأضاف الراديو : الهجومان اللذان شنهما مسلحو حركة الشباب الصومالية الإرهابية استهدفا مقر الوزارة وسط مقديشو، ويتواصلان منذ ساعات
وتابع الراديو : مسلحو الحركة وصلوا إلى مقر وزارة الداخلية يرتدون ملابش الشرطة وقدموا أنفسهم في نقطة التفتيش باعتبارهم رجال أمن قبل أن ينفذوا تفجيرا انتحاريا أعقبه إطلاق نار كثيف
ولفت الراديو إلى أن عددا آخر من المدنيين ومسؤولي ورجال الشرطة يرجح مقتلهم خلال الهجوم، فيما أصيب عدد آخر لم يعرف بعد