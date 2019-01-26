حتّي الحاجْ قُوقِلْ الذي سَألَتْه زوجتي ،تَلَعْثَمَ

غرائب المرزوقي
استمعت الي المرزوقي في حواره علي قناة حنبعل في إعادة مساء اليوم
لن اعلق علي الحوار . ولكن فقط في ختامه سألته الصحفية ان كان هناك سؤالا لم تسأله ، ويود لو يسأل فيه ؟
أجاب نعم اسأليني عن اخر كتاب قرأته، سالته الصحفية نزولا عند رغبته : ما اخر ما قرأت؟
تشوقت كثيرا لاعرف ،اخر ما قرأ الدكتور الرئيس المصنف عاشرا في المثقفين حول العالم كما يقول مريدوه
تلعثم الرجل ، وقال اخر كتاب قرأته عن مذكرات الفلاقة الي مشاو هكاكةفي تونس
ما اسم الكتاب ،من الكاتب اي دار نشر أصدرته، لا جواب . أصدره الفلاقة بعد موتهم ام قبله ؟؟،،،،؟؟؟؟ ،
حتي الحاج قوقل الذي سألته زوجتي ،تلعثم
هذا الجواب فسر لي كامل الحوار : المرزوقي يفتعل السؤال ويعجز عن الإجابة
المبروك كرشيد