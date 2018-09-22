حافظ يعيّن الفرطاس رضا بالحاج منسقا عاما للهيئة السياسية لنداء تونس

أعلن ما بقي من حركة نداء تونس في بيان لهم نشر هذه الليلة ممضى من قبل حافظ قائد السبسي، أنهم قرروا توسيع هيئتها السياسية بعجلات سياسية خامسة وسد الشغورات
وبذلك التحق بالهيئة السياسية لنداء تونس، شخصيات على غرار
عبد العزي القطي وخالد شوكات و برهان بسيس ومحسن حسن ورضا شرف الدين ومراد دلش ومحمد الفاضل بن عمران وماهر بن ضياء وعبد الجليل سالم وعياض الودرني وهالة عمران وعبد الحميد الارقش ومصطفى بن سعيد ورضا بوعجينة وايناس بن نصر ولمياء مليح وشاكر العيادي
كما تقرر تعيين رضا بلحاج منسقا عاما للهيئة السياسية، وتعزيز الهيئة السياسية بشخصيات أخرى إلى حين انعقاد المؤتمر العام لحركة نداء تونس المقرر في جانفي المقبل