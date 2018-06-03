حافظ ولد شادلية يجمع بيادقه لاستنكار تصريحات يوسف الشاهد

ان المنسقين الجهويين لحزب حركة نداء تونس المجتمعين اليوم السبت 02 جوان 2018 بمدينة منوبة وبعد تداولهم للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد يعبرون عن
– الدعم المطلق لمواقف سيادة رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحزب ولمحتوى وثيقة قرطاج 2 والتمسك بضرورة تفعيل النقطة 64 من الوثيقة والمتعلقة بالتغيير الكلّي الحكومة.
– تمسك الهياكل الجهوية والمحلية بالخط السياسي للحزب ودعوة مناضليه ومناضلاته الى مزيد الالتفاف حول قيادته الشرعية
– استنكار حملات التشويه والتشكيك التي طالت ومازالت تطال الحزب وعلى رأسه المدير التنفيذي من رئيس الحكومة ومن المحيطين به ومن بعض المأجورين
– دعوة المكتب التنفيذي للحزب الى الانعقاد في أقرب الآجال للنظر في مقترح المنسقين الجهويين المتعلق بتجميد عضوية كل من ثبت انحرافه على الخط السياسي للحزب مهما كان موقعه
– دعوة وسائل الاعلام الى التحري فيما تنشره من اخبار تخص حزب حركة نداء تونس واخذ المعلومة من مصادرها الرسمية
– اكبار قيادة الحزب مركزيا وجهويا للجهود التي بذلها مناضلو ومناضلات الحزب في كل مراحل الحملة الانتخابية البلدية
مما مكن الحزب من التواجد ضمن اغلب المجالس البلدية متصدرا الفوز في أكثر من 100 بلدية رغم المصاعب التي واجهت الحملة الانتخابية وفي مقدمتها حصيلة الفشل الذريع للعمل الحكومي الامر الذي دفعت ثمنه حركة نداء تونس دون ان تتراجع عن موقعها باعتبارها القوة الرئيسية لتحقيق التوازن السياسي في البلاد
هذا وقد تم الاتفاق على عقد جلسة خلال أسبوع تخصص لتدارس الشؤون الداخلية لهياكل الحزب
عاشت تونس
عاش حزب حركة نداء تونس
المنسقين الجهويين للحزب
بيان لا يحمل إمضاءا