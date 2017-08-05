حافظ قائد السبسي يدعوكم للتضامن مع أهالينا المتضررين من الحرائق

تابع حركة نداء تونس بانشغال شديد تطور الأوضاع بعدد من مناطق البلاد المتضررة من الحرائق المندلعة التي أضرت بوضع عدد غير هين من العائلات التونسية علاوة على المخزون الغابي بعدد من الولايات وخاصة في الشمال الغربي
وإذ تدعو حركة نداء تونس الحكومة إلى تعبئة كل الطاقات الممكنة لمواجهة هذه الحرائق وحماية الأهالي والتعويض للمتضررين منهم فإنها تثمن دور رجال ونساء الحماية المدنية والأهالي المتطوعين في
مجهودهم البطولي لإخماد هذه الحرائق وتدعو كل التونسيات والتونسيين لإطلاق مد تضامني واسع مع اهالينا في هذه المناطق المنكوبة
تونس في 04 أوت 2017
عن الهيئة السياسية
المدير التنفيذي
حافظ قائد السبسي
بيان