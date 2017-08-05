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حافظ قائد السبسي يدعوكم للتضامن مع أهالينا المتضررين من الحرائق

حافظ قائد السبسي يدعوكم للتضامن مع أهالينا المتضررين من الحرائق

سياسة, عربي | 05/08/2017 |
hafedh-sebsi le sourd

تابع حركة نداء تونس بانشغال شديد تطور الأوضاع بعدد من مناطق البلاد المتضررة من الحرائق المندلعة التي أضرت بوضع عدد غير هين من العائلاتhafedh-sebsi le sourd التونسية علاوة على المخزون الغابي بعدد من الولايات وخاصة في الشمال الغربي
وإذ تدعو حركة نداء تونس الحكومة إلى تعبئة كل الطاقات الممكنة لمواجهة هذه الحرائق وحماية الأهالي والتعويض للمتضررين منهم فإنها تثمن دور رجال ونساء الحماية المدنية والأهالي المتطوعين في
مجهودهم البطولي لإخماد هذه الحرائق وتدعو كل التونسيات والتونسيين لإطلاق مد تضامني واسع مع اهالينا في هذه المناطق المنكوبة
تونس في 04 أوت 2017

عن الهيئة السياسية
المدير التنفيذي
حافظ قائد السبسي
بيان

hafedh communiqué